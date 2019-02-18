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18.02.2019, 08:30

Стрельба в Мексике: шестеро убиты, трое ранены

Стрельба в Мексике: шестеро убиты, трое ранены - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вчера четверо неизвестных открыли стрельбу по людям в пригороде Мехико

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По меньшей мере шесть человек были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы на уличной вечеринке в пригороде Мехико - Истапалапа. Об этом сообщает CGTN.

Стрельба произошла вчера, 17 февраля, возле одной из церквей. Четверо неизвестных начали стрелять в людей.

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Пять мужчин и одна женщина убиты, две женщины и один мужчина получили ранения.

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция изучает видео с камер наблюдения поблизости.

15 февраля в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс) погибли шесть человек, в том числе нападавший. Шесть полицейских получили ранения.

Нападение произошло в офисе компании Henry Pratt Company. Стрелком оказался 45-летний Гари Мартин, который работал в компании.

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Теги: стрельба, происшествие, мехико
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