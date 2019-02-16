В США работник офиса расстрелял людей: видео

Вчера, 15 февраля, в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс, США) погибли шесть человек, в том числе нападавший. Шесть полицейских получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление во время специальной пресс-конференции начальник полиции города Кристен Зиман.

Нападение произошло в офисе компании Henry Pratt Company.

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Стрелком оказался 45-летний Гари Мартин, который работал в компании, где произошла стрельба. Следователи пока не установили мотивы его поведения.

"Гари Мартин убил пять человек, прежде чем был застрелен полицией", - сказала Зиман.

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