Стрельба в Новой Зеландии: террорист написал, что был в Украине

Брентон Таррант (скриншот с видео)

Австралиец Брентон Таррант, который участвовал в массовом убийстве людей в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" написал, что был в Украине. Текст "манифеста" опубликовало издание Observer.

Отмечается, что Таррант выложил документ в своем Twitter перед осуществлением атаки. Сейчас аккаунт заблокирован.

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"Вы не найдете покоя (от мигрантов, - ред.) ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине. Я знаю, потому что я был там", - говорится в "манифесте".

Фотографии с места преступления показывают, что на автомат Тарранта нанесены надписи, в том числе кириллицей.

По информации СМИ, надписи касаются исторических сражений и их героев. К примеру, упоминается сражение при Кагуле в ходе русско-турецкой войны 1768‒1774 годов, когда русская армия разгромила османское войско, значительно превосходившее ее по численности.

Ранее на упоминание Украины в "манифесте" террориста обратил внимание муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.