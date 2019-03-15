Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.03.2019, 19:41

Стрельба в Новой Зеландии: террорист написал, что был в Украине

Стрельба в Новой Зеландии: террорист написал, что был в Украине - Фото
Брентон Таррант (скриншот с видео)

Фотографии с места преступления показывают, что на автомат Тарранта нанесены надписи, в том числе кириллицей

Реклама
Реклама

Австралиец Брентон Таррант, который участвовал в массовом убийстве людей в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" написал, что был в Украине. Текст "манифеста" опубликовало издание Observer.

Отмечается, что Таррант выложил документ в своем Twitter перед осуществлением атаки. Сейчас аккаунт заблокирован.

Реклама

"Вы не найдете покоя (от мигрантов, - ред.) ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине. Я знаю, потому что я был там", - говорится в "манифесте".

Фотографии с места преступления показывают, что на автомат Тарранта нанесены надписи, в том числе кириллицей.

По информации СМИ, надписи касаются исторических сражений и их героев. К примеру, упоминается сражение при Кагуле в ходе русско-турецкой войны 1768‒1774 годов, когда русская армия разгромила османское войско, значительно превосходившее ее по численности.

Ранее на упоминание Украины в "манифесте" террориста обратил внимание муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, теракт, новая зеландия, брентон таррант
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 