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15.03.2019, 16:50

Новозеландский убийца упомянул Украину - муфтий Саид Исмагилов

Новозеландский убийца упомянул Украину - муфтий Саид Исмагилов - Фото
Брентон Таррант (фото - скриншот видео)

В "манифесте" мужчины, который убил сегодня десятки мусульман в Новой Зеландии, встречаются угрозы мусульманам Украины, сообщил муфтий Исмагилов

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В "манифесте" террориста, убившего сегодня мусульман в мечети в Новой Зеландии, упоминается Украина. Об этом муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов сообщил у себя в Facebook.

"You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine" / "Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине , ни в Украине", - процитировал Исмагилов террориста, который обращался к мусульманам.

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Сегодня, 15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.

Кроме того, полиция утверждает, что задержанный оставил "манифест" на несколько десятков страниц: там он признается в ненависти к иммигрантам и анонсирует теракт. Facebook удалил страницу этого человека, однако, пока она была доступна, там можно было увидеть фото с неонацистской символикой.

СМИ ранее назвали стрелка Брентоном Таррантом. Полиция пока не называет никаких имен.

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Теги: теракт, стрельба, убийство, терроризм, мечеть, новая зеландия, саид исмагилов, брентон таррант
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