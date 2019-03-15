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15.03.2019, 11:38

Премьер Австралии: Стрелок в мечети - ультраправый экстремист

Премьер Австралии: Стрелок в мечети - ультраправый экстремист - Фото
Скриншот из видеозаписи

Полиция утверждает, что задержанный оставил "манифест" на несколько десятков страниц: там он признается в ненависти к иммигрантам и анонсирует теракт

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Задержанный полицией 28-летний австралиец, которого считают стрелком, убившим сегодня в мечети Аль-Нур новозеландского города Крайстчерч, известен экстремистскими крайне правыми убеждениями. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя в эфире национального ТВ атаку против мусульман в Новой Зеландии.

СМИ ранее назвали его Брентоном Таррантом. Полиция пока не называет никаких имен.

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Именно этот человек, считают власти, был за рулем авто в камуфляже и с арсеналом оружия, и это он стримил в Facebook видео расстрела и добивания мужчин, женщин и детей с налобной камеры. Позднее его задержали в соседнем квартале.

Запись убийств оперативно удаляют с различных публичных онлайн-хранилищ и призывают не распространять ее.

Facebook удалил страницу этого человека, однако, пока она была доступна, там можно было увидеть фото с неонацистской символикой.

Таррант работал персональным тренером в тренажерном зале Big River Gym в городе Графтон в автралийском штате Новый Южный Уэльс, пишет ABC. Его узнала на видео менеджер зала Трэйси Грей. Она утверждает, что после колледжа он "много путешествовал по Европе и Азии", в том числе в КНДР.

Брентон Таррант (фото - abc.net.au)

Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Читайте мнение: Новая Зеландия: новая глава в истории терроризма

Всего полиция задержала четырех подозреваемых: трех мужчин и женщину. Все они, как ранее заявила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, "разделяли экстремистские взгляды".

Сегодня, 15 марта около 13:00-13:45 дня произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Один из стрелков стримил видео расстрела в соцсети.

МИД Украине выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

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Теги: стрельба, мечеть, новая зеландия, брентон таррант
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