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15.03.2019, 07:44

Расстрел в мечетях Новой Зеландии: что известно на данный момент

Расстрел в мечетях Новой Зеландии: что известно на данный момент - Фото
Спецназ не пускает прохожего на место инцидента (фото - ЕРА)

Нападавших, которые устроили стрельбу в двух мечетях крупнейшего города новозеландского Южного Острова, было двое, одного уже якобы идентифицировали

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Одним из двух стрелков, которые устроили расстрел прихожан двух мечетей в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, якобы является некто Брентон Таррант. Об этом со ссылкой на свои источники пишет местная газета New Zealand Herald.

Это 28-летний австралиец, который также снимал расстрел в мечети на видео. Он якобы написал до совершения преступления "манифест", где назвал свои будущие действия "террористическим актом".

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Пока о нем ничего больше не известно.

Теракт произошел примерно в 13:30-13:45 по местному времени. Кроме того, пишут местные СМИ, якобы есть сообщения о третьем эпизоде со стрельбой около городского госпиталя.

По состоянию на 07:00 утра по киевскому времени полиция призывает горожан и гостей города не покидать свои дома/гостиницы без крайней необходимости, несмотря на то, что четверых подозреваемых (трое мужчин и женщина) задержали.

Район теракта оцеплен кордоном, в городе закрыты все госучреждения и школы. По словам местных, в центре внимания правоохранителей сейчас - светлый фургон: там может быть взрывчатка. На месте работают саперы.

По словам офицера полиции Майка Буша, при задержании (возможных) стрелков и их пособников "было несколько случаев демонстрации абсолютной храбрости".

Также, по предварительным данным, один из прихожан пытался обезвредить нападавшего, открыв стрельбу в ответ из личного оружия.

Силовики призвали мусульманских священников временно закрыть все мечети страны.

Обновляется...

В ночь на 15 марта 2019 года по киевскому времени произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Полиция говорит о многочисленных жертвах. По данным СМИ, погибли от 9 до 27 человек, 30 человек доставлены в больницы.

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Теги: стрельба, мечеть, новая зеландия
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