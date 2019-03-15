Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети

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Один из четырех нападавших, которые расстреляли прихожан двух мечетей в Новой Зеландии, снимал преступление на закрепленную на голове камеру и транслировал видео в прямом эфире на Facebook. Позднее это видео попало в другие соцсети.

YouTube оперативно удаляет эту запись со своих серверов за "нарушение правил хостинга в отношении натуралистичного контента".

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LIGA.net из уважения к жертвам теракта не будет размещать эту запись и давать на нее ссылки.

По данным СМИ, злоумышленником-стримером является 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Проезжавшие мимо сняли на регистратор, как правоохранители задерживают одного из подозреваемых. Неизвестно, Таррант это или кто-то другой.

Сейчас в городе закрыты все госучреждения и школы, полиция призвала мусульманских священников временно закрыть все мечети страны.

В ночь на 15 марта 2019 года по киевскому времени произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Полиция говорит о многочисленных жертвах. По данным СМИ, погибли от 9 до 27 человек, 30 человек доставлены в больницы.