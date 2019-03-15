Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети

Один из четырех нападавших, которые расстреляли прихожан двух мечетей в Новой Зеландии, снимал преступление на закрепленную на голове камеру и транслировал видео в прямом эфире на Facebook. Позднее это видео попало в другие соцсети.
YouTube оперативно удаляет эту запись со своих серверов за "нарушение правил хостинга в отношении натуралистичного контента".
LIGA.net из уважения к жертвам теракта не будет размещать эту запись и давать на нее ссылки.
По данным СМИ, злоумышленником-стримером является 28-летний австралиец Брентон Таррант.
Проезжавшие мимо сняли на регистратор, как правоохранители задерживают одного из подозреваемых. Неизвестно, Таррант это или кто-то другой.
Сейчас в городе закрыты все госучреждения и школы, полиция призвала мусульманских священников временно закрыть все мечети страны.
Visuals of #ChristchurchMosqueAttack; New Zealand Police confirm there are "multiple fatalities" after reports of shots fired at two mosques in central #Christchurch. #ChristchurchMosque pic.twitter.com/D755bmV18u— ET NOW (@ETNOWlive) 15 березня 2019 р.
В ночь на 15 марта 2019 года по киевскому времени произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города городе Крайстчерч. Полиция говорит о многочисленных жертвах. По данным СМИ, погибли от 9 до 27 человек, 30 человек доставлены в больницы.