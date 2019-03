Расстрел в мечети: стрелок стримил видео убийств в соцсети

Один из четырех нападавших, которые расстреляли прихожан двух мечетей в Новой Зеландии, снимал преступление на закрепленную на голове камеру и транслировал видео в прямом эфире на Facebook. Позднее это видео попало в другие соцсети.

YouTube оперативно удаляет эту запись со своих серверов за "нарушение правил хостинга в отношении натуралистичного контента".

LIGA.net из уважения к жертвам теракта не будет размещать эту запись и давать на нее ссылки.

По данным СМИ, злоумышленником-стримером является 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Проезжавшие мимо сняли на регистратор, как правоохранители задерживают одного из подозреваемых. Неизвестно, Таррант это или кто-то другой.

Сейчас в городе закрыты все госучреждения и школы, полиция призвала мусульманских священников временно закрыть все мечети страны.

Visuals of #ChristchurchMosqueAttack; New Zealand Police confirm there are "multiple fatalities" after reports of shots fired at two mosques in central #Christchurch. #ChristchurchMosque pic.twitter.com/D755bmV18u