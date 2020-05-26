Госизмена переводчика Гройсмана. В Генпрокуратуре раскрыли, кто был куратором

Станислав Ежов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении начальнику оперативного отделения 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) за подстрекательство гражданина Украины к госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Речь идет о деле бывшего переводчика премьер-министра Станислава Ежова, который безоговорочно признал свою вину и уже полностью отбыл срок наказания.

По данным следствия, российский шпион в 2017 году привлек Ежова к конфиденциальному сотрудничеству. На тот момент он занимал должность заместителя главы протокола премьер-министра. Шпион хотел получить от Ежова информацию, разглашение которой могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В сентябре 2019 года Ежова передали в РФ в рамках обмена. Следствие продолжается.

В декабре 2017 года СБУ задержала "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" замруководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова. Чиновник якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам.

Ежова арестовали по подозрению в госизмене. В том же месяце

изменил Ежову меру пресечения на круглосуточный домашний арест. 3 июля суд

30 августа сообщалось , что Ежов выйдет на свободу.

в рамках обмена пленными между Украиной и РФ. Ежов заявил, что еще вернется. 9 сентября Ежова выдали Москве