Госизмена переводчика Гройсмана. В Генпрокуратуре раскрыли, кто был куратором

Офис генпрокурора сообщил о подозрении начальнику оперативного отделения 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) за подстрекательство гражданина Украины к госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
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Речь идет о деле бывшего переводчика премьер-министра Станислава Ежова, который безоговорочно признал свою вину и уже полностью отбыл срок наказания.
По данным следствия, российский шпион в 2017 году привлек Ежова к конфиденциальному сотрудничеству. На тот момент он занимал должность заместителя главы протокола премьер-министра. Шпион хотел получить от Ежова информацию, разглашение которой могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
В сентябре 2019 года Ежова передали в РФ в рамках обмена. Следствие продолжается.