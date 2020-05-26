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Госизмена переводчика Гройсмана. В Генпрокуратуре раскрыли, кто был куратором

Госизмена переводчика Гройсмана. В Генпрокуратуре раскрыли, кто был куратором - Фото
Станислав Ежов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.05.2020, 12:13

В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении шпиону ГРУ, который подстрекал экс-переводчика Гройсмана Станислава Ежова к госизмене

Офис генпрокурора сообщил о подозрении начальнику оперативного отделения 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) за подстрекательство гражданина Украины к госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Речь идет о деле бывшего переводчика премьер-министра Станислава Ежова, который безоговорочно признал свою вину и уже полностью отбыл срок наказания.

По данным следствия, российский шпион в 2017 году привлек Ежова к конфиденциальному сотрудничеству. На тот момент он занимал должность заместителя главы протокола премьер-министра. Шпион хотел получить от Ежова информацию, разглашение которой могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В сентябре 2019 года Ежова передали в РФ в рамках обмена. Следствие продолжается. 

  • В декабре 2017 года СБУ задержала "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" замруководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова. Чиновник якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам. 
  • В том же месяце Ежова арестовали по подозрению в госизмене.
  • 3 июля суд изменил Ежову меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
  • 30 августа сообщалось, что Ежов выйдет на свободу.
  • 9 сентября Ежова выдали Москве в рамках обмена пленными между Украиной и РФ. Ежов заявил, что еще вернется.
Владислав Сердюк
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