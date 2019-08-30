Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана выйдет на свободу

Станислав Ежов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Голосеевский суд Киева утвердил соглашение о признании виновности между бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым и прокуратурой. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), заявил о раскаянии и готовности нести уголовную ответственность, а также предоставлять следствию информацию о сообщниках.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества. Ежов находился под стражей с 20 декабря 2017 по 2 июля 2019 года. Суд посчитал по закону Савченко каждый день пребывания в СИЗО за два дня лишения свободы, таким образом, Ежов уже полностью отбыл срок наказания.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под мерой пресечения - личным обязательством.