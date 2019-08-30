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Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана выйдет на свободу

Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана выйдет на свободу - Фото
Станислав Ежов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.08.2019, 11:06

Бывший правительственный переводчик признал вину, по закону Савченко он уже отбыл срок наказания

Голосеевский суд Киева утвердил соглашение о признании виновности между бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым и прокуратурой. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), заявил о раскаянии и готовности нести уголовную ответственность, а также предоставлять следствию информацию о сообщниках.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества. Ежов находился под стражей с 20 декабря 2017 по 2 июля 2019 года. Суд посчитал по закону Савченко каждый день пребывания  в СИЗО за два дня лишения свободы, таким образом, Ежов уже полностью отбыл срок наказания.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под мерой пресечения - личным обязательством.

  • В декабре 2017 года СБУ задержала "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" замруководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова. Чиновник якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам. 
  • В том же месяце Ежова арестовали по подозрению в госизмене.
  • 3 июля суд изменил Ежову меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
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Станислав Ежов госизмена
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