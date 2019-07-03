Суд отпустил домой обвиняемого в госизмене переводчика Гройсмана

Станислав Ежов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Голосеевский районный суд Киева изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест для обвиняемого в госизмене экс-переводчика премьер-министра Станислава Ежова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ГПУ говорят, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты.

При этом в ведомстве отметили, что возможности обжалования таких решений суда первой инстанции в апелляционном порядке действующий УПК не предусматривает.

В ГПУ отмечают, что такая ситуация стала возможной вследствие признания Конституционным судом не соответствующей Конституции нормы УПК, согласно которой к подозреваемым в терроризме и госизмене может быть применено только содержание под стражей.

20 декабря 2017 г СБУ задержала "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" замруководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова. Чиновник якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам. Ежова арестовали по подозрению в госизмене.

В ГПУ сообщили, что в июне 2018 г направили обвинительный акт против Ежова в суд.