"Я еще вернусь". Как улетали в Москву наемники Кремля - видео

Станислав Ежов перед отправлением в Москву (скриншот видео ТСН)

Осужденный за шпионаж бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину несмотря на то, что был выдан Москве в рамках обмена пленными между Украиной и РФ. Об этом он рассказал журналистам ТСН перед отправкой в Россию.

Ежов нецензурно ответил журналисту, когда тот спросил, не боится ли он за свою жизнь в РФ.

"Мне по**й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", - сказал шпион, закрывая рукой камеру.

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Видео: ТСН

Помимо Чижова аналогичный вопрос был задан бывшему офицеру ВСУ Сергею Лазареву. Он, в отличии от Ежова, ответил не столь уверенно.

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше. Будем надеяться на лучшее", - сказал Лазарев.

Захваченный в Донбассе российский солдат-контрактник Виктор Агеев своих попутчиков не поддержал – в Украину возвращаться не хочет.

"Нет, кончено. Хватит воевать. Домой", - ответил россиянин журналисту.

Остальные выданные Кремлю лица комментировать ситуацию отказывались и просили их не снимать.

Последним на рейс привезли Владимира Цемаха. Подозреваемый по делу MH17 буквально забежал на борт в последний момент.

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