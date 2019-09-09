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"Я еще вернусь". Как улетали в Москву наемники Кремля - видео

"Я еще вернусь". Как улетали в Москву наемники Кремля - видео - Фото
Станислав Ежов перед отправлением в Москву (скриншот видео ТСН)
09.09.2019, 18:42

Ранее о намерении вернуться в Украину, "чтоб доказать правду", заявлял выданный РФ кремлевский пропагандист Кирилл Вышинский

Осужденный за шпионаж бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину несмотря на то, что был выдан Москве в рамках обмена пленными между Украиной и РФ. Об этом он рассказал журналистам ТСН перед отправкой в Россию.

Ежов нецензурно ответил журналисту, когда тот спросил, не боится ли он за свою жизнь в РФ.

"Мне по**й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", - сказал шпион, закрывая рукой камеру.

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Видео: ТСН

Помимо Чижова аналогичный вопрос был задан бывшему офицеру ВСУ Сергею Лазареву. Он, в отличии от Ежова, ответил не столь уверенно.

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше. Будем надеяться на лучшее", - сказал Лазарев.

Захваченный в Донбассе российский солдат-контрактник Виктор Агеев своих попутчиков не поддержал – в Украину возвращаться не хочет.

"Нет, кончено. Хватит воевать. Домой", - ответил россиянин журналисту.

Остальные выданные Кремлю лица комментировать ситуацию отказывались и просили их не снимать.

Последним на рейс привезли Владимира Цемаха. Подозреваемый по делу MH17 буквально забежал на борт в последний момент.

  • 7 сентября состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией. 35 экс-узников Кремля в аэропорту Борисполя встречали первые лица страны, родственники и журналисты.
  • В РФ отправился самолет с 35 лицами, в которых была заинтересована Россия. Их практически никто не встречал
  • 8 сентября экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил имена 13 выданных РФ лиц. Лишь трое из них - россияне.
  • Выданный РФ кремлевский пропагандист Кирилл Вышинский российским СМИ заявил, что вернется в Украину, чтоб "доказать правду".
  • Кремль официальный список выданных Украиной лиц публиковать отказывается.  

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