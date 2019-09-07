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Матиос назвал, кого передали РФ: восьмерых помиловал Зеленский

Матиос назвал, кого передали РФ: восьмерых помиловал Зеленский - Фото
Скриншот с видео
07.09.2019, 21:11

Из 13 человек трое – россияне, остальные – граждане Украины

Президент Владимир Зеленский помиловал, как минимум, восьмерых осужденных в Украине лиц, которые были переданы сегодня России в рамках обмена пленными. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Всего прокуратура осуществляла процессуальное руководство и поддержку государственного обвинения в отношении 13 из 35 переданных России лиц.

Из этих 13 человек трое – россияне, остальные – граждане Украины.

10 человек уже получили приговоры судов, обвинительные акты еще троих продолжают рассматриваться. Им суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

1) Алексей Седиков, гражданин РФ, осужден за участие в террористической организации ЛНР, в боевых действиях против военнослужащих ВСУ к 11 годам лишения свободы. Помилован.

2) Денис Сидоров, гражданин РФ, осужден за участие в составе террористической организации ДНР, в боевых действиях против подразделений сил АТО к 11 годам лишения свободы. Помилован.

3) Виктор Агеев, гражданин РФ, осужден за участие в террористической организации ЛНР и незаконное обращение с огнестрельным оружием к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Помилован.

4) Александр Баранов, гражданин Украины, который, будучи военнослужащим украинской армии, совершил госизмену и дезертирство, осужден к 13 годам лишения свободы. Помилован.

5) Максим Одинцов, гражданин Украины, совершил госизмену и дезертирство, осужден к 13 годам лишения свободы. Помилован.

6) Юлия Просолова, гражданка Украины, осуждена за совершение террористического акта в Мариуполе, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки СБУ Хараберюш А.И., к 12 годам лишения свободы. Помилована.

7) Станислав Ежов, гражданин Украины, переводчик премьер-министра, осужден за совершение госизмены к лишению свободы сроком 3 года, который он отбыл находясь под стражей.

8) Андрей Васьковский, гражданин Украины, бывший сотрудник контрразведки СБУ, осужден за совершение госизмены к лишению свободы сроком на 1 год 7 дней, который он отбыл находясь под стражей.

9) Юрий Ломако, гражданин Украины, осужденный за госизмену (передавал сведения военного характера) к 5 годам лишения свободы. Помилован.

10) Сергей Лазарев, гражданин Украины, осужденный за госизмену (передавал РФ сведения в сфере обороны) к 4 годам лишения свободы. Помилован.

11) Дмитрий Кореновский, гражданин Украины, обвиняется в совершении госизмены и содействии деятельности террористической организации (передавал информацию военного характера). Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

12) Виктор Федоров, гражданин Украины, обвиняется в госзмене и содействии деятельности террористической организации (передавал информацию военного характера). Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

13) Олег Хоменко, гражданин Украины, обвиняется в совершении госизмены и дезертирстве. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

Вопросами других лиц, в том числе Владимира Цемаха и Кирилла Вышинского, по словам Матиоса, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК.

Россия пока не обнародовала свой список пленных.

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