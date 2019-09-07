Зеленский рассказал о втором этапе обмена с Россией

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение крымскотатарских активистов из российских тюрем станет вторым этапом обмена. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос корреспондента Крым.Реалии.

"Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", – сказал президент.

При этом он рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. "Мы не говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем", – отметил Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории РФ и в аннексированном Крыму остаются более 110 незаконно удерживаемых украинцев, сообщает Hromadske.

Она добавила, что украинская власть работает над их освобождением.

Сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных.

Офис президента опубликовал фото из самолета, на котором в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых в России украинцев.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как работали над обменом, и какие шаги планируются в будущем.