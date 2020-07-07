Задержан советник главного в России по космосу: речь идет о "госизмене" – видео

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Официально подтверждена информация о задержании ФСБ советника гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, бывший журналист изданий Коммерсант и Ведомости, задержан в Москве по статье "госизмена". Об этом сообщили те росСМИ, где он ранее работал. Видео задержания сотрудниками ФСБ показал пропагандистский ресурс Life.

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Позднее в Роскосмосе подтвердили, что он задержан по обвинению в госизмене, но задержание "не касается его текущей работы".

Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин, один из наиболее антиукраинских топ-чиновников РФ, взял 30-летнего Сафронова на работу 18 мая 2020 года для выстраивания информполитики внутри корпорации. В качестве журналиста он освещал деятельность Минобороны РФ, ОПК, космической отрасли и вопросы военно-технического сотрудничества, иногда эти материалы удаляли с сайтов по указке властей.

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Теги: госизмена, задержание, советник, роскосмос, дмитрий рогозин
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