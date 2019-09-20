Рогозин о дыре в "Союзе": Нам все понятно, но ничего не расскажем

Российские власти не скажут, откуда в пилотируемом корабле Союз МС-09 в конце лета 2018 года появилось отверстие, из-за которого произошла разгерметизация Международной космической станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.
По его словам, все пробы, чтобы выяснить причину, специалисты госкорпорации "уже взяли", а сам корабль "давно уже сгорел".
"Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - заявил Рогозин на встрече со студентами Балтийского гостехуниверситета в Санкт-Петербурге.
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