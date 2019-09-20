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Рогозин о дыре в "Союзе": Нам все понятно, но ничего не расскажем

Рогозин о дыре в "Союзе": Нам все понятно, но ничего не расскажем - Фото
На МКС улыбается американский астронавт (фото — NASA / Bill Ingalls)
20.09.2019, 06:47

Кремль не стал комментировать отказ Роскосмоса рассказать, кто же просверлил стенку космического корабля, и порекомендовал "обращаться к Рогозину"

Российские власти не скажут, откуда в пилотируемом корабле Союз МС-09 в конце лета 2018 года появилось отверстие, из-за которого произошла разгерметизация Международной космической станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.

По его словам, все пробы, чтобы выяснить причину, специалисты госкорпорации "уже взяли", а сам корабль "давно уже сгорел".

"Что там случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - заявил Рогозин на встрече со студентами Балтийского гостехуниверситета в Санкт-Петербурге.

  • 30 августа 2018 года на МКС упало давление: дырку быстро нашли и сначала заткнули пальцем. Утечка была через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля.
  • В РФ предположили, что корпус просверлили изнутри. Источники в ракетно-космической отрасли РФ полагают, что дыру могли сделать еще при производстве Союза, а потом "прикрыть" ее герметиком с внешней стороны отсека.
  • 20 декабря экипаж МКС успешно вернулся на Землю в "дырявом" Союзе.

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