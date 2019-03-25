История с дырявым Союзом: россияне в космосе насверлят новых дыр

Союз МС-09 (фото - Роскосмос)

Российские космонавты проведут эксперимент по сверлению металлического бруска на орбите, чтобы установить причину появления дыры в обшивке корабля Союз МС-09. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает пропагандистский ресурс Кремля РИА Новости.

"Для окончательных выводов доказательств недостаточно, даже тех, что собраны при выходе в открытый космос. Возможно, потребуются дополнительные эксперименты на орбите", - заявил он.

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По словам Рогозина, на корабле обнаружены следы металлической пыли от сверления отверстия.

"У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определенных местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке", - отметил он.

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30 августа 2018 года наземные специалисты, изучая показатели функционирования бортовых систем МКС, обнаружили падение давления воздуха: выяснилось, что "протек" бытовой отсек состыкованного со станцией российского корабля Союз МС-09. Первым делом дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.

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