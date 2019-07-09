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09.07.2019, 09:59

Российский космонавт зовет астронавтов "попить наше вино" в Крым

Российский космонавт зовет астронавтов "попить наше вино" в Крым - Фото
Антон Шкаплеров (фото - instagram.com/anton_astrey)

"Казачий полковник" Антон Шкаплеров уверяет, что "космос вне политики" - и потому якобы иностранцам можно кататься в оккупированный Россией Крым

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров сообщил пропагандистам из ТАСС, что иностранные астронавты "будут с удовольствием приезжать, тренироваться, ходить на экскурсии, пить наше крымское вино" на территории захваченного Россией украинского полуострова.

"Мы считаем, что космос вне политики <...> Все мои коллеги спокойно относятся к тому, что я из Крыма <...> Поэтому ничего страшного не видят, если приедут сюда, они не против", - рассказал он, добавив, что в этом году тренировки по приводнению экипажей запланированы в районе Сочи.

Уроженец Севастополя надеется, что оккупанты с Черноморского флота РФ перегонят туда спецсудно для тренировок из российского Новороссийска.

Шкаплеров учился в Черниговском высшем военном авиаучилище летчиков, затем перебрался в РФ. Он является "казачим полковником" Союза казаков России. Весной 2018-го показал снимки Крымского моста с высоты 400 км, отметив, что "работы идут с опережением графика".

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

На днях советник президента Владимира Зеленского заявил, что отключать воду захваченному россиянами Крыму якобы "деструктивно".

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Теги: Крым, космос, оккупация, антон шкаплеров, севастополь, роскосмос, космонавт
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