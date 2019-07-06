Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.07.2019, 21:21

Советник Зеленского: Отключать воду Крыму - деструктивно

Советник Зеленского: Отключать воду Крыму - деструктивно - Фото
Даниил Гетманцев (скриншот с видео)

При этом Даниил Гетманцев отметил, что в партии Слуга народа еще не сформирована позиция по этому вопросу

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев считает прекращение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма деструктивным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATR.

При этом Гетманцев отметил, что в партии Слуга народа еще не сформирована позиция по этому вопросу.

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", — заявил советник Зеленского.

В январе 2019 г оккупационные власти Крыма приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. 

Читайте также: Олигархи хотят пить: кто и зачем просит воду для Крыма

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Крым, водоснабжение, Даниил Гетманцев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 