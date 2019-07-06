Советник Зеленского: Отключать воду Крыму - деструктивно

Даниил Гетманцев (скриншот с видео)

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев считает прекращение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма деструктивным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATR.

При этом Гетманцев отметил, что в партии Слуга народа еще не сформирована позиция по этому вопросу.

"Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", — заявил советник Зеленского.

В январе 2019 г оккупационные власти Крыма приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

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