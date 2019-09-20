Космонавту РФ не дали должность из-за жены-американки - росСМИ

Юрий Маленченко (фото - facebook.com/YuriMalenchenkoCosmonaut)

Несмотря на внушительный налет - более 827 суток на орбите и почти 35 часов опыта работы в открытом космосе, служба безопасности Роскосмоса не согласовала кандидатуру Юрия Маленченко на должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщил пропагандистский ресурс РФ РИА Новости.

Причина решения руководства российской госкорпорации - жена космонавта, у которой американское гражданство.

Такая топ-должность в ЦПК подразумевает доступ к секретной информации, сообщил источник издания, и потому Маленченко вычеркнули из списка кандидатур. Интересно, что космонавт сейчас фактически исполняет те обязанности, в которых не был утвержден.

Справка. Ныне 57-летний Маленченко известен тем, что в 2003-м был участником церемонии бракосочетания с орбиты. Он познакомился с Екатериной Дмитриевой в Хьюстоне, штат Техас, где проходил тренировки. Она эмигрировала в США из СССР вместе с родителями, когда ей было четыре года. Мать Дмитриевой работала в NASA специалистом по орбитальным программам, а отец преподавал в университете штата. Маленченко имеет статус "Героя России".

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