Маас объяснил, почему Германия пока не видит шансов для возвращения России в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что сейчас сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до "большой восьмерки". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее, - ред.) открылись. G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - отметил Маас в интервью Rheinische Post.

По его словам, причиной исключения России стала оккупация Крыма и война на Донбассе. "До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем, - ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". - ред.)", - подчеркнул Маас.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД Германии заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Маас признал, что сейчас отношения с РФ "сложные" по многим направлениям. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно с Францией – на Донбассе.

потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины. 8 декабря Масс

LIGA.net ведет хронику войны России против Украины с первых дней нападения страны-агрессора. С начала войны погибли более 13 000 человек и десятки тысяч были ранены, еще около 2 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Читайте также: В Германии хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения ради пенсионеров

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.