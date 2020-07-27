Маас объяснил, почему Германия пока не видит шансов для возвращения России в G7
Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что сейчас сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям
Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до "большой восьмерки". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает DW.
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"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее, - ред.) открылись. G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - отметил Маас в интервью Rheinische Post.
По его словам, причиной исключения России стала оккупация Крыма и война на Донбассе. "До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем, - ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". - ред.)", - подчеркнул Маас.
Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД Германии заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".
Маас признал, что сейчас отношения с РФ "сложные" по многим направлениям. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно с Францией – на Донбассе.
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