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МИД Германии потребовал от РФ готовности идти навстречу Украине

МИД Германии потребовал от РФ готовности идти навстречу Украине - Фото
Хайко Маас (Фото - EPA)
08.12.2019, 07:56

Заявление Хайко Маас сделал накануне саммита в нормандском формате в Париже

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от Москвы большей готовности идти навстречу Киеву при разрешении конфликта на востоке Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в воскресенье, 8 декабря, сообщает Deutsche Welle.

"После нескольких лет бездействия президент Зеленский проявил смелость, сделав первые шаги - со всеми их сопутствующими внутриполитическими рисками и побочными эффектами", - подчеркнул министр.

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Он добавил, что теперь - очередь Москвы продемонстрировать, что дальнейшие договоренности возможны.

По его словам, для этого еще предстоит приложить немалые дипломатические усилия. "С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию", - добавил он.

Он напомнил о политических разногласиях, возникших у РФ и Германии в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в немецкой столице и недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование по этому делу.

"Несмотря на серьезные вопросы, которые сейчас обсуждают Берлин и Москва, в понедельник (9 декабря, - ред.) речь пойдет о прекращении совершающегося практически на ежедневной основе кровопролития на европейской территории", - пообещал он.

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