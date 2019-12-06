Зеленский о встрече с Путиным: Будем говорить о границе

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него "другой план" по реализации передачи Украине контроля над своей границей и проведения выборов на Донбассе чем тот, который прописан в минских соглашениях. Об этом Зеленский заявил в ответ на вопрос журналиста LIGA.net.

Журналист спросил, как Зеленский собирается провести выборы на Донбассе при полном контроле Украины над своей границей, если в минских соглашениях четко прописано: сначала выборы, а потом контроль над границей.

"Я точно буду говорить (на нормандской встрече, - ред.) о границе. Скажу вам честно, у нас другой план по границе: каким образом это передается (контроль, - ред.) и каким образом и когда Украина контролирует границу", - ответил Зеленский.

На уточняющий вопрос, хочет ли он изменить в этой части минские соглашения, Зеленский сказал, что не готов ответить на этот вопрос. "Кто-то может просто сорвать встречу в нормандском формате. Я не готов сейчас рисковать возможностью это важной встречи", - отметил президент.

До этого в эфире Зеленский сказал: "Моя позиция очень проста: в момент выборов на оккупированных территориях, в этот момент Украина должна полностью контролировать свою границу".

Ранее президент сообщил, что Украина будет поднимать 9 декабря на саммите в нормандском формате вопросы об обмене пленными, о ситуации с безопасностью на Донбассе, о проведении выборов и о сроках передачи под украинский контроль границы с Россией.