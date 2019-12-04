Зеленский назвал ключевые вопросы нормандского саммита

Владимир Зеленский и Стефан Левен (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Украина будет поднимать 9 декабря на саммите в нормандском формате вопросы об обмене пленными, о ситуации с безопасностью на Донбассе, о проведении выборов и о сроках передачи под украинский контроль границы с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конфренции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

По словам президента, он хочет, чтобы пленные украинцы встретили Новый год с семьями, и будет обсуждать сроки большого обмена "всех на всех".

Зеленский заявил, что если все стороны конфликта захотят его окончания также, как хочет Украина, то можно будет достичь вывода с Донбасса незаконных вооруженных формирований.

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Также президент уверен, что будет поднят вопрос о местных выборах, чтобы они прошли по законам Украины, с участием всех украинских партий, с доступом журналистов и иностранных наблюдателей, в безопасных условиях.

Еще один вопрос, который пообещал поднять Зеленский - сроки и формат передачи границы с Россией под контроль Украины.