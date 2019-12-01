У Путина рассказали о возможном формате встречи с Зеленским

Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в рамках "нормандского саммита" будет неформальной. Как передает ТАСС, об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "бессмысленно гадать", насколько полноформатной станет встреча двух президентов.

"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", - отметил министр.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил намерение провести такую двустороннюю встречу.

"Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", - сказал он.