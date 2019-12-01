Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Путина рассказали о возможном формате встречи с Зеленским

У Путина рассказали о возможном формате встречи с Зеленским - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)
01.12.2019, 15:55

Продолжительность общения двух президентов будет зависеть от графика работы "нормандской четверки"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в рамках "нормандского саммита" будет неформальной. Как передает ТАСС, об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "бессмысленно гадать", насколько полноформатной станет встреча двух президентов.

"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия", - отметил министр.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил намерение провести такую двустороннюю встречу.

"Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", - сказал он.

Напишите нам
Владимир Зеленский владимир путин нормандский формат
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 