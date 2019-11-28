Макрон: Диалог с Россией – в интересах Европы

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией, в том числе и в рамках нормандского формата, ради достижения мира и стабильности в Европе. Такое мнение выказал резидент Франции Эмманюэль Макрон в четверг во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"В наших ли интересах и интересах нашей стабильности не решать проблемы замороженных конфликтов, позволять ситуации в Украине ухудшаться? Я так не думаю. Это в интересах мира и стабильности в Европе. И потому мы работаем вместе с Ангелой Меркель. Мы проведем нормандский саммит 9 декабря, чтобы поработать над имплементацией минских соглашений", - заявил он.

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Макрон добавил, что Европе необходимо выстроить "новую архитектуру доверия и безопасности", беря во внимание отношения с Россией. В то же время он подчеркнул: Украина может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

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