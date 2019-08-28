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Без России Европа исчезнет. Санкции не в наших интересах – Макрон

Без России Европа исчезнет. Санкции не в наших интересах – Макрон - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)
28.08.2019, 11:03

Президент Франции призывает построить "архитектуру доверия" на европейском континенте

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал отношения с Россией одним из главных акцентов в своей ежегодной речи перед французскими дипломатами. Об этом сообщает Euractiv.

Французский лидер заявил, что Европа "исчезнет", если ей не удастся пересмотреть стратегию отношений с РФ.

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"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал Макрон.

Президент Франции считает, что введение санкций против РФ не входит в интересы Европы.

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению более широких санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе", - заявил политик.

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По его словам, восстановление близких отношений с РФ важно для Европы в гоеполитическом контексте. Он считает, что в мире, где за гегемонию борются США, Китай и Россия, ЕС должен сделать выбор: либо стать меньшим союзником одной из сторон, либо самостоятельно "вступить в игру".  

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