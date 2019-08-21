Сюр. В России отредактировали речь Макрона: убрали слово "выборы"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

В России в опубликованной стенограмме совместной пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина речь Макрона сократили. В расшифровку не попали фразы французского президента, в которых использовалось слово "выборы". Это обнаружила Русская служба BBC, сравнив текст на сайте Кремля и видеозапись встречи в оригинале.

Сообщается, что, отвечая на вопрос журналистки BFMTV о протестах в Москве, Макрон сказал: "Мы вместе решили со многими другими [странами], что свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями".

В "переводе" его ответа на сайте Кремля значится, что на встрече говорилось лишь о том, что Россия "ратифицировала целый ряд международных договоров, конвенций, в рамках которых страна должна предоставлять своим гражданам основополагающие свободы: свободу слова, свободу выражения, свободу собрания и так далее".

Затем Макрон добавил, что "многие обеспокоились и продолжают беспокоиться из-за арестов [людей в Москве] и из-за их способности участвовать в свободных выборах, а также природой установленных ограничений".

В "переводе" этой фразы на русский язык говорится, что беспокойство вызывают "аресты и так далее, все те блокировки, которые были сделаны со стороны правовых органов".

Путин сказал: "Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами. [...] Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице".

Макрон ответил: "Во Франции - я скажу это здесь ясно - сравнение [московских протестов с "желтыми жилетами"] не является правильным, так как те, кто протестовал, были свободно представлены на выборах. Те, кого называют желтыми жилетами, свободно пошли на европейские выборы, они пойдут на муниципальные выборы, и это очень хорошо. Я хочу, чтобы они свободно самовыражались на выборах, потому что это снижает конфликтность, потому что мы в стране, где люди могут свободно самовыражаться и свободно ходить на демонстрации".

В переводе речи Макрона на сайте Кремля слова "выборы" вообще нет. "Вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, смогли представить свою кандидатуру, смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград", - таков "перевод" его слов на русский язык.

Журналисты обратились за комментарием по этому поводу к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, тот сказал, что недоразумение произошло из-за ошибки переводчика, и добавил, что стенограмму на сайте Кремля планируется исправить.

"Работа синхронистов очень сложная", - заметил Песков.

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