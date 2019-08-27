Макрон объяснил, заинтересована ли Франция в изоляции России

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Франция не заинтересована в изоляции России. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Укринформ.

"Дистанцирование от России, отталкивание России от Европы, принуждение России к самоизоляции или ее сближение с Китаем - не в наших интересах", - отметил Макрон.

Он считает, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией, назвав это одним из приоритетов внешней политики страны.

"Мы - в Европе. И Россия также в Европе. Если мы не делаем чего-то полезного с Россией, мы в дальнейшем будем иметь замороженный конфликт в Европе, в дальнейшем иметь Европу как театр борьбы между США и Россией. И последствия "холодной "войны будут продолжаться в наших странах ", - убежден Макрон.

По его словам, взгляды России очень консервативны и противоречат ценностям Европейского Союза.

"Мы должны пересмотреть наши отношения с Россией. Мы должны построить новую архитектуру, которая базируется на доверии и безопасности. Европейский континент никогда не будет стабильным и безопасным, если мы четко не определим наши отношения с Россией", - подчеркнул Макрон.

26 августа Макрон заявил о намерении провести в сентябре встречу в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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