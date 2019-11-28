Макрон не принял ракетный план Путина

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Франция не приняла мораторий на размещение ракет малой и средней дальности на территории Европы, который ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, передает Reuters.

Ранее Альянс отверг предложение Кремля как "не заслуживающее доверия", так как РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729. В то же время Макрон пообещал Путину "тщательно рассмотреть" его идею.

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