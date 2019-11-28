Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Макрон не принял ракетный план Путина

Макрон не принял ракетный план Путина - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (фото - ЕРА)
28.11.2019, 15:09

Франция не согласна на предложенный РФ мораторий

Франция не приняла мораторий на размещение ракет малой и средней дальности на территории Европы, который ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, передает Reuters.

Ранее Альянс отверг предложение Кремля как "не заслуживающее доверия", так как РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729. В то же время Макрон пообещал Путину "тщательно рассмотреть" его идею.

Читайте также: Макрон: У НАТО - "смерть мозга"

Напишите нам
владимир путин эмманюэль макрон ракетный договор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 