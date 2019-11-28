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Макрон вразрез с НАТО: хочет рассмотреть идею Путина о ракетах

Макрон вразрез с НАТО: хочет рассмотреть идею Путина о ракетах - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
28.11.2019, 09:29

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает невозможным дать согласие на европейский ракетный мораторий, которого хотят в Кремле

Французский президент Эмманюэль Макрон открыт для рассмотрения идеи российского коллеги Владимира Путина о моратории на ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы. Это противоречит заявленному курсу НАТО, куда входит Франция, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

О своем согласии "тщательно рассмотреть" вариант Путина Макрон написал в письме президенту РФ, копией которого располагает газета.

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Президент Франции предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами, которые имеют претензии к содержанию российской идеи о моратории.

После заявлений о "смерти мозга НАТО" он во второй раз за короткое время поставил под сомнение консенсус членов Альянса, отмечает издание.

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владимир путин эмманюэль макрон ракетный договор
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