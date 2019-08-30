Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали 1,5 часа

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

29 августа президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, которая длилась полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждались результаты саммита G7, который состоялся 24-26 августа в Биаррице.

"Зеленский поддержал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны в Донбассе и российской оккупации Крыма", - отметили в пресс-службе.

Президент выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит G7 в США в 2020 году.

Зеленский проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью в Донбассе.

Со своей стороны Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

в телефонном режиме поздравил Зеленского с быстрым утверждением Верховной Радой нового состава Кабмина. Ранее сообщалось , что МакронЗеленского

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