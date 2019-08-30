Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали 1,5 часа

29 августа президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, которая длилась полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Обсуждались результаты саммита G7, который состоялся 24-26 августа в Биаррице.
"Зеленский поддержал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны в Донбассе и российской оккупации Крыма", - отметили в пресс-службе.
Президент выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит G7 в США в 2020 году.
Зеленский проинформировал Макрона о ситуации с безопасностью в Донбассе.
Со своей стороны Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.
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