Новый Кабмин. Появилась реакция Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном режиме поздравил президента Владимира Зеленского с быстрым утверждением Верховной Радой нового состава Кабмина. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
"Двое президентов согласились поддерживать тесный контакт", - отмечается в сообщении.
Макрон обсудил с Зеленским результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным и саммит G7.
Макрон также высказался за скорейшее прекращение войны в Донбассе.
"В связи с проведением в сентябре встречи глав государств и правительств в нормандском формате он напомнил о всеобщем стремлении к быстрому прогрессу в области безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.
29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. За решение проголосовал 281 депутат.
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