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Макрон: У НАТО - "смерть мозга"

Макрон: У НАТО - "смерть мозга" - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
07.11.2019, 15:30

Президент Франции считает, что Европе стоит "проснуться" – и становиться "глобальной силой"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist заявил, что НАТО переживает кризис из-за проблем во взаимодействии США и других членов Альянса.

"То, что мы сейчас испытываем - это "смерть мозга НАТО". Нет никакой координации в принятии стратегических решений между США и их союзниками по НАТО. Есть несогласованные агрессивные действия со стороны другого союзника, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", - рассказал о проблемах в Альянсе в контексте турецкого вторжения в Сирию Макрон.

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Президент Франции ставит под сомнение эффективность пятой статьи Североатлантического договора (коллективная поддержка союзников в случае нападения на одного из членов Альянса).

"Я бы сказал, что мы должны пересмотреть реальность, чем является НАТО в свете преданности Альянсу Соединенных Штатов", - заявил он.

Макрон также подчеркнул, что "хрупкая Европа" исчезнет, если не "проснется" и не начнет позиционировать себя как "глобальную силу".

Справка. 9 октября Турция вторглась на территорию Сирии. Такие действия осудили в США и ЕС. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал осуждать Анкару, а призвал ее "к сдержанности". Он объяснил, что у Турции есть "обоснованные проблемы в сфере безопасности", поскольку она "пострадала от ужасных террористических атак" и приняла "миллионы сирийских беженцев".

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