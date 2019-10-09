В НАТО отреагировали на вторжение Турции в Сирию

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у Анкары были причины для начала военной операции в Сирии. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает Reuters.

По словам генсека, у Турции было "законное беспокойство в вопросах безопасности" из-за террористических атак курдов - и власти Анкары уведомили НАТО об операции за день до ее начала.

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В то же время Столтенберг призвал Турцию к сдержанности.

"Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, обострить напряженность и вызвать новые человеческие страдания. Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит соразмерность и взвешенность своих действий", - подытожил он.

В пятницу у Столтенберга запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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