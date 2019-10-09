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Сирийские курды объявили срочную всеобщую мобилизацию

Сирийские курды объявили срочную всеобщую мобилизацию - Фото
Фото: ЕРА
09.10.2019, 17:27

Также курды планируют акции протеста во всем мире против военной операции Турции

Курдское автономное правительство на северо-востоке Сирии объявило трехдневную всеобщую мобилизацию после того, как Турция начала направленную против курдов военную кампанию в Сирии. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление "Демократических сил Сирии".

"Когда угрозы и мобилизация турецкой армии и ее наемников набирают обороты, мы призываем наш народ выйти к территориям, граничащим с Турцией, чтобы выполнить свой моральный долг и дать отпор в этот важный исторический момент", - говорится в заявлении.

Также курды планируют акции протеста во всем мире.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии.

Турецкие войска начали наступление в северной части Сирии, что может привести их к прямому столкновению с силами, возглавляемыми курдскими повстанцами, союзниками Соединенных Штатов.

Он заявил, что операция будет направлена против членов PKK/YPG (Рабочая партия Курдистана, - ред.) и ИГ.

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Сирия Турция курды
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