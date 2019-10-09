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Эрдоган объявил о вторжении турецких войск в Сирию

Эрдоган объявил о вторжении турецких войск в Сирию - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - epa)
09.10.2019, 16:37

Турция хочет создать "безопасную зону", свободную от курдов

Турецкие войска начали наступление в северной части Сирии, что может привести их к прямому столкновению с силами, возглавляемыми курдскими повстанцами, союзниками Соединенных Штатов. Об этом сообщает ВВС.

О наступлении заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Издание пишет, что Турция хочет создать "безопасную зону", свободную от курдов, в которой также разместят некоторых из 3,6 миллионов сирийских беженцев.

В Twitter Эрдоган сообщил, что операция называется "Мирная весна".

"Вооруженные силы Турции вместе с Национальной армией Сирии только что начали операцию "Мирная весна" против террористов PKK/YPG (Рабочая партия Курдистана, - ред.) и ИГ на севере Сирии. Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в этот район", - написал Эрдоган.

8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает поддержку союзников в Сирии - курдов, получив критику от обеих партий.

Вместе с тем Трамп обратился к Турции с предостережением от "неприемлемых действий" в Сирии. Президент США пригрозил "уничтожить экономику" Турции.

Курды были ключевыми союзниками США в разгроме террористической группировки Исламское государство в Сирии.

Сейчас курды охраняют тысячи бойцов ИГ и их родственников в тюрьмах и лагерях в районах, находящихся под их контролем, и неясно, будут ли они по-прежнему содержаться под стражей.

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Сирия война Турция операция эрдоган
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