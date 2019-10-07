"Нелепые войны, слишком дорого". Трамп прекращает помогать курдам

Бойцы курдской пешмерга (фото - ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп объяснил решение вывести войска США из северных районов Сирии тем, что "слишком дорого" продолжать поддерживать союзные Америке курдские силы в регионе, а также тем, что каких-либо стратегических интересов Вашингтона там якобы нет. Объяснения он написал в Twitter.

Кудрские отряды в регионе противостоят боевикам террористической организации Исламское государство, другим экстремистским группировкам, а также правительственным силам местного диктатора Башара Асада, которого поддерживает Россия.

"Курды сражались вместе с нами, но им для этого платили огромные суммы денег и давали вооружения. Они десятилетиями борются с Турцией", - заявил Трамп.

По его словам, предполагалось, что военные США пробудут в Сирии 30 дней, но "мы остались и втягивались в битву все глубже и глубже - без какой-либо цели в поле зрения".

"Пришло время выйти из этих нелепых и бесконечных войн, многие из которых сугубо племенные, и вернуть солдат домой. Мы будем сражаться там, где это в наших интересах, и только на победу", - заявил президент США.

В начале августа 2019-го президент Турции анонсировал новое наступление на территории Сирии. В 2016-м Эрдоган провел операцию Щит Евфрата, в 2018-м - Оливковая ветвь.

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