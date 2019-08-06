Глава Пентагона: Мы будем противостоять вторжению Турции в Сирию

Марк Эспер (фото - ЕРА)

США намерены не допустить проведение односторонней войсковой операции Турции на севере Сирии. Об этом 6 августа в комментарии агентству Assotiated Press сообщил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы намерены предотвратить односторонние вторжения, которые негативно скажутся на взаимных интересах США, Турции и Сирийских демократических сил на севере страны", - заявил глава Пентагона.

При этом Эспер заявил, что США будут продолжать поддерживать курдские отряды народной самообороны, которые Турция считает террористическими организациями.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новое наступление на территории Сирии. Турецкие войска планируют проводить операцию на восток от реки Евфрат.

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