Турция перебрасывает военных и технику на границу с Сирией: фото

Турция перебрасывает 80 000 военных и технику на границу с Сирией. Об этом сообщает En Son Haber.

По данным издания, таким образом Турция готовится к проведению новой военной операции, которая может стать самой масштабной в истории страны.

"Перевозка военнослужащих и бронированных машин, их сосредоточение у границы продолжается непрерывно. Около 80 000 военнослужащих сосредоточены там в течение нескольких месяцев. Эта цифра в два раза превышает количество 40 000 солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году", - говорится в сообщении.

Техника движется колоннами, на маршрутах следования войск и техники предприняты меры безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что операция будет комплексной, направленной в самый эпицентр "террористических организаций", и будет начата неожиданно.

24 декабря 2018 года на фоне вывода войск США из Сирии, Турция стягивала на границу со своим южным соседом военные силы.