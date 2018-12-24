Турция стягивает военные силы к границе с Сирией

Иллюстративное фото (pixabay)

На фоне вывода вывода войск США из Сирии, Турция стягивает на границу со своим южным соседом военные силы. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает источник, некоторые военизированные соединения Турции уже вошли в Сирию у приграничного турецкого города Каркамис, который находится в 35 км к северу от сирийского Манбиджа и контролируется союзником Турции - Свободной сирийской армией.

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Среди турецкой техники были замечены танки, гаубицы и автобусы с личным составом военных сил Турции.

Также отмечается, что часть сил расположится вдоль границы и построит там свои блокпосты.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.