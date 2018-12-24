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24.12.2018, 17:52

Турция стягивает военные силы к границе с Сирией

Турция стягивает военные силы к границе с Сирией - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

Среди замеченной военной техники - танки, гаубицы и автобусы с личным составом. Некоторые подразделения уже вошли в Сирию

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На фоне вывода вывода войск США из Сирии, Турция стягивает на границу со своим южным соседом военные силы. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает источник, некоторые военизированные соединения Турции уже вошли в Сирию у приграничного турецкого города Каркамис, который находится в 35 км к северу от сирийского Манбиджа и контролируется союзником Турции - Свободной сирийской армией.

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Среди турецкой техники были замечены танки, гаубицы и автобусы с личным составом военных сил Турции.

Также отмечается, что часть сил расположится вдоль границы и построит там свои блокпосты.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

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Теги: военные силы, Сирия, Турция
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