"Это ваше, мы закончили": о чем говорили Трамп и Эрдоган - CNN

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану, что США в Сирии "закончили". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Окей, это все ваше. Мы закончили", - сказал Трамп, по словам источника.

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Эрдоган в разговоре рассказывал о проблемах, которые возникают из-за присутствия США в Ираке и Сирии, и "раздражал Трампа".

Ранее Эрдоган решил отсрочить военную операцию в Сирии - по его словам, после разговора с Трампом и потому что Турция вынуждена предпринять шаги по стабилизации ситуации в Сирии.