"Это ваше, мы закончили": о чем говорили Трамп и Эрдоган - CNN

Президент США Дональд Трамп сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану, что США в Сирии "закончили". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Окей, это все ваше. Мы закончили", - сказал Трамп, по словам источника.
Эрдоган в разговоре рассказывал о проблемах, которые возникают из-за присутствия США в Ираке и Сирии, и "раздражал Трампа".
Ранее Эрдоган решил отсрочить военную операцию в Сирии - по его словам, после разговора с Трампом и потому что Турция вынуждена предпринять шаги по стабилизации ситуации в Сирии.
19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.