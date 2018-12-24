Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.12.2018, 15:46

"Это ваше, мы закончили": о чем говорили Трамп и Эрдоган - CNN

"Это ваше, мы закончили": о чем говорили Трамп и Эрдоган - CNN - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Как сообщают источники, Эрдоган "раздражал Трампа" и рассказывал о проблемах из-за присутствия США в Сирии и Ираке

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану, что США в Сирии "закончили". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

"Окей, это все ваше. Мы закончили", - сказал Трамп, по словам источника. 

Реклама

Эрдоган в разговоре рассказывал о проблемах, которые возникают из-за присутствия США в Ираке и Сирии, и "раздражал Трампа". 

Ранее Эрдоган решил отсрочить военную операцию в Сирии - по его словам, после разговора с Трампом и потому что Турция вынуждена предпринять шаги по стабилизации ситуации в Сирии.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, Сирия, дональд трамп, Турция, реджеп эрдоган, войска
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 