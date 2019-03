Курды начали штурм последнего анклава боевиков ИГ в Сирии: видео

Сирия, курды (фото - EPA)

Сегодня, 2 марта, Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США и возглавляемые курдами, начали штурм последнего анклава террористов Исламского государства (ИГ) в Багузе для его освобождения. Об этом сообщил глава пресс-службы Сирийских демократических сил (SDF) Мустафа Бали в своем Twitter.

По его словам, битва за последнее укрепление боевиков будет закончена уже "скоро".

Реклама

"Боевики оказывают ожесточенное сопротивление, но они окружены и будут уничтожены. Если в ходе наступления мы обнаружим мирных жителей, то организуем их безопасный выход", - заявил он.

Al Baguoz

At morining pic.twitter.com/SVmIaYe9qN — Mustafa Bali (@mustefabali) 2 березня 2019 р.

Al Baguoz

Last night pic.twitter.com/JFOJ7qba84 — Mustafa Bali (@mustefabali) 2 березня 2019 р.

Террористы продолжают сдаваться Сирийским демократическим силам. Видеозапись опубликована в Twitter новостного портала SMM Syria.

Там же сообщается, что террористы ИГ совершили подрыв ресторана Fusion в городе Идлиб. По неподтвержденным данным, не менее пяти человек погибли.

Фото: Twitter/smmsyria

5 февраля сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана.