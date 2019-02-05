Вывод войск США из Сирии и Афганистана: что Сенат ответил Трампу

Дональд Трамп (фото - EPA)

Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В поддержку резолюции, внесенной лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, проголосовали 70 сенаторов, 26 высказались против.

Реклама

В документе подчеркивается, что поспешный вывод американских войск из Сирии и Афганистана поставит под угрозу "с трудом достигнутые успехи и национальную безопасность США" и "позволит террористам перегруппироваться, дестабилизировать критические регионы и создать вакуум, который может быть заполнен Ираном или Россией".

Резолюция призывает к сотрудничеству между Белым домом и Конгрессом с целью выработки долгосрочной стратегии по Сирии и Афганистану, "включая тщательный анализ рисков, связанных с поспешным выводом войск" из этих стран.

Документ принят в качестве дополнения к закону о безопасности на Ближнем Востоке, однако не имеет обязывающей силы. "Тем не менее он со всей ясностью свидетельствует о том, что сенаторы-республиканцы все больше расходятся с Трампом в вопросах внешней политики", - отмечает агентство AP.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Читайте также: Не до конца вышли: США построят базы на границе Ирака и Сирии