Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 11:24

Вывод войск США из Сирии и Афганистана: что Сенат ответил Трампу

Вывод войск США из Сирии и Афганистана: что Сенат ответил Трампу - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Сенаторы США бросили вызов президенту США, проголосовав против быстрого вывода войск из Сирии и Афганистана

Реклама
Реклама

Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В поддержку резолюции, внесенной лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, проголосовали 70 сенаторов, 26 высказались против.

Реклама

В документе подчеркивается, что поспешный вывод американских войск из Сирии и Афганистана поставит под угрозу "с трудом достигнутые успехи и национальную безопасность США" и "позволит террористам перегруппироваться, дестабилизировать критические регионы и создать вакуум, который может быть заполнен Ираном или Россией".

Резолюция призывает к сотрудничеству между Белым домом и Конгрессом с целью выработки долгосрочной стратегии по Сирии и Афганистану, "включая тщательный анализ рисков, связанных с поспешным выводом войск" из этих стран.

Документ принят в качестве дополнения к закону о безопасности на Ближнем Востоке, однако не имеет обязывающей силы. "Тем не менее он со всей ясностью свидетельствует о том, что сенаторы-республиканцы все больше расходятся с Трампом в вопросах внешней политики", - отмечает агентство AP.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

Читайте также: Не до конца вышли: США построят базы на границе Ирака и Сирии

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сирия, дональд трамп, сенат, афганистан, вывод войск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 