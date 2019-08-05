Турция анонсировала войсковую операцию в Сирии: восточнее Евфрата

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новое наступление на территории Сирии. Турецкие войска планируют проводить операцию на восток от реки Евфрат, сообщает Reuters.

"Мы уже вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб. Сейчас мы идем восточнее Евфрата", - рассказал о наступлении турецкий лидер.

По словам Эрдогана, о планах проведения операции он уведомил руководство РФ и США.

В ночь на 4 августа в ходе столкновения с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) погибли три поддерживаемых Турцией сирийских повстанца. YPG пытались проникнуть за линию фронта в сирийском районе Эль-Баб, где Турция в ходе операции "Щит Евфрата" в 2016 году создала буферную зону.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании к востоку от Евфрата зоны безопасности зашли в тупик. Эрдоган требовал от США прекратить поддерживать курдские отряды, в частности, YPG. Последних турецкое правительство считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Нынешнее наступление будет третьей турецкой военной операцией в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковую ветвь".

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