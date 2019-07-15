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15.07.2019, 21:44

Эрдоган: Наша цель - совместное с Россией производство систем ПВО

Эрдоган: Наша цель - совместное с Россией производство систем ПВО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - EPA)

В Турцию прибыл восьмой самолет в рамках начавшихся поставок ЗРК С-400

Анкара планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкий телеканал NTV.

"Мы получаем наши С-400. Нам говорили, что мы не сможем их получить и разместить. Говорили, что это неправильно. На сегодняшний день прибыл восьмой самолет. В апреле 2020 года мы поставим точку. Мы становимся одной из немногих стран в мире в системах противовоздушной обороны. Цель - совместное производство с Россией", - сказал Эрдоган.

12 июля Турция получила первую партию российских зенитных комплексов С-400. Партия прибыла на военно-воздушную базу неподалеку от Анкары.

Соединенные Штаты предупредили Турцию, что введут экономические санкции, если она не откажется от закупки российских систем. Вашингтон также заявил, что не позволит Турции участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35. Анкара отказалась уступить, настаивая, что выбор военной техники является вопросом национального суверенитета.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд. США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.

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Теги: реджеп тайип эрдоган, с-400, Турция, пво
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