Турция получила первую поставку российских ЗРК С-400

ЗРК С-400 Триумф (фото — Goodvint.Wikipedia)

Турция получила первую партию российских зенитных комплексов С-400. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на министерство обороны Турции.

Как заявили в ведомстве, первая партия прибыла сегодня, 12 июля, на военно-воздушную базу неподалеку от Анкары.

Соединенные Штаты предупредили Турцию, что введут экономические санкции, если она не откажется от закупки российских систем. Вашингтон также заявил, что не позволит Турции участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35. Анкара отказалась уступить, настаивая, что выбор военной техники является вопросом национального суверенитета.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд. Ранее США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.

Еще ранее посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400.