Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2019, 20:15

Турция получила первую поставку российских ЗРК С-400

Турция получила первую поставку российских ЗРК С-400 - Фото
ЗРК С-400 Триумф (фото — Goodvint.Wikipedia)

Первая партия ЗРК прибыла 12 июля на военно-воздушную базу неподалеку от Анкары

Турция получила первую партию российских зенитных комплексов С-400. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на министерство обороны Турции.

Как заявили в ведомстве, первая партия прибыла сегодня, 12 июля, на военно-воздушную базу неподалеку от Анкары.

Соединенные Штаты предупредили Турцию, что введут экономические санкции, если она не откажется от закупки российских систем. Вашингтон также заявил, что не позволит Турции участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35. Анкара отказалась уступить, настаивая, что выбор военной техники является вопросом национального суверенитета.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд. Ранее США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.

Еще ранее посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Турция, с-400, пво
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 