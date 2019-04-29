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29.04.2019, 20:08

Германия предупредила Турцию о последствиях из-за покупки С-400

Германия предупредила Турцию о последствиях из-за покупки С-400 - Фото
Фото: depositphotos.com

По словам посла, Турции придется "принять во внимание последствия" решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО

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Посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400", - сказал Эрдман сегодня в Анкаре.

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Он признал, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке, однако Турции придется "принять во внимание последствия" решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО.

Германия присоединяется к США и другим партнерам по Североатлантическому альянсу, которые настороженно оценивают этот шаг.

Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин отметил, что Турция приняла решение о покупке С-400 только после того, как 10 лет напрасно добивалась от США продажи систем Patriot.

Он подчеркнул, что С-400 будут использоваться "отдельно", а не в комплексе с другими вооружениями НАТО.

6 марта главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти рекомендовал Пентагону отказаться от поставок Турции истребителей F-35.

 

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Теги: ЗРК С-400, Германия, Турция, реджеп тайип эрдоган
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