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06.03.2019, 09:15

США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией

США могут ограничить военное сотрудничество с Турцией - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

США предупредили - могут отказаться от продажи Турции истребителей F-35, если Анкара не аннулирует сделку по покупке российских комплексов С-400

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США могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если их партнер по НАТО приобретет систему противоракетной обороны С-400 российского производства. Об этом заявил журналистам во вторник, 5 марта, генерал Кертис Скапаротти, главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, передает Deutsche Welle.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что не откажется от намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс, несмотря на то, что С-400 несовместим с системами противовоздушной обороны, используемыми войсками НАТО.

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"Я настоятельно рекомендую, чтобы мы отказались от сделки по F-35 и совместной работы с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами противоракетной обороны, являющимися, пожалуй, самой продвинутой технологией", - заявил Скапаротти.

20 февраля 2019 года сообщалось, что поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнется в июле 2019 года.

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Теги: Реджеп Тейиип Эрдоган, США, Турция, военное сотрудничество
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