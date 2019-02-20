Турция предпочла российские ракетные комплексы американским

ЗРК С-400 Триумф (фото - Goodvint / Wikipedia)

Поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнется в июле 2019 года. Что касается предложения США по продаже ЗРК Patriot, то в настоящий момент Анкара с ним не согласна и не может принять его. Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что на первом этапе Турция получит два комплекса ЗРК С-400, а ввести их в эксплуатацию планируется к октябрю 2019 года.

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Ранее глава Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может закупить у США Patriot при определенных условиях, однако такая сделка будет невозможной, если Вашингтон заставит ее отказаться от покупки российских С-400.

В июне прошлого года Госдеп США предупреждал Турцию, что покупка ею американских истребителей F-35 окажется под угрозой, если Анкара не откажется от намерения приобрести российские системы С-400.