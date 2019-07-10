Турция ответила США на угрозу "реальных последствий" из-за С-400

ЗРК С-400 Триумф (фото — Goodvint.Wikipedia)

10 июля на фоне международного скандала с покупкой Турцией российских вооружений, Анкара призвала США воздержаться от шагов, способных навредить двусторонним отношениям. Об этом сообщает Reuters.

На такую реакцию турецкие власти спровоцировали заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Морганы Ортагус: та сказала, что Анкара "столкнется с реальными и негативными последствиями" из-за покупки ЗРК С-400.

По мнению представителя Министерства иностранных дел Турции, подобные заявления "не соответствуют духу и содержанию переговоров" между главами двух государств на саммите G20.

Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд. Ранее США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.

Еще ранее посол Германии в Турции Мартин Эрдман заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400.